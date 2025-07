Exagon al 19° Congresso Europeo di Psicologia | un percorso di crescita personale e inclusione sociale

Esagon, il gioco da tavolo ideato dall’architetto Salvatore Catalfamo, ha conquistato il 19° Congresso Europeo di Psicologia, promuovendo un innovativo percorso di crescita personale e inclusione sociale. Grazie alla visione scientifica della Dottoressa Graziella Zitelli e alla collaborazione con i Centri di Riabilitazione CSR, leader in Sicilia, Exagon si conferma come uno strumento potente per favorire il benessere e l’integrazione. Un esempio concreto di come il gioco possa trasformarsi in un motore di cambiamento positivo.

Grazie alla visione e al contributo scientifico della Dottoressa Graziella Zitelli e alla collaborazione con i Centri di Riabilitazione CSR – la più grande realtà nel settore della riabilitazione in Sicilia, con 19 Centri accreditati dall’Assessorato Regionale alla Sanità – Exagon, gioco da tavolo ideato dall’architetto Salvatore Catalfamo, si è trasformato in un vero e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: exagon - congresso - europeo - psicologia

Il Congresso Ppe rilancia il centrodestra europeo: Weber confermato, Tajani vice - MSN - Il Partito popolare europeo ha chiuso il suo congresso triennale a Valencia confermando la leadership uscente e lanciando una piattaforma politica orientata a rafforzare la competitività ... Secondo msn.com