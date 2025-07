Stellantis Cassino | fabbrica chiusa fino all’11 luglio solo 61 giorni di lavoro nel 2025

I lavoratori dello stabilimento Stellantis di Cassino sono ormai da settimane in attesa di ripartire, con la produzione interrotta dal 28 giugno e prorogata fino all’11 luglio. Con appena 61 giorni di attività su 116 possibili nel 2025, questa situazione solleva gravi preoccupazioni sulla continuità produttiva e sul futuro dell’azienda. La crisi si fa sentire forte e chiara: come può una grande industria restare al passo senza una strategia solida e condivisa?

I lavoratori dello stabilimento Stellantis di Cassino, fermi dal 28 giugno scorso, non torneranno in fabbrica lunedì 7 luglio. L’azienda ha annunciato la proroga del fermo produttivo dei i reparti Montaggio, Lastratura, Verniciatura e collegati fino a venerdi 11 luglio compreso. Dall’inizio del 2025 le linee produttive sono state in funzione per appena 61 giorni su un totale di 116 giornate lavorative potenziali. Sono state quindi oltre 50 i giorni di fermo produttivo, quasi tutti dovuti alla stessa causa: l’ assenza di ordini per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e per la Maserati Grecale prodotte in provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it