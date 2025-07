Calcio femminile Andrea Soncin | C’è grandissima convinzione e fiducia partita importante contro il Belgio

Il calcio femminile italiano si prepara a vivere una serata storica: domani, alle ore 20.45 allo Stade de Tourbillon di Sion, le azzurre scenderanno in campo contro il Belgio per l’esordio agli Europei 2025. Una partita cruciale nel Gruppo B, che vede anche Spagna e Portogallo agguerrite rivali. Con grande convinzione e fiducia, l’Italia affronta questa sfida di prestigio, consapevole che ogni momento può fare la differenza in questa avventura europea.

Domani, giovedì 3 luglio, allo Stade de Tourbillon di Sion (Svizzera), la Nazionale italiana di calcio femminile farà il proprio esordio negli Europei 2025. Le azzurre affronteranno il Belgio nella partita iniziale del Gruppo B, di cui fanno parte anche la Spagna (campione del mondo) e il Portogallo. Una sfida dunque dal peso specifico rilevante dal momento che la presenza delle iberiche nel girone obbliga ad avere una certa prestazione con le altre competitors, pensando che prevalere nello scontro diretto contro la Roja sarà complicato. Nella conferenza stampa di presentazione del match, il CT Andrea Soncin è stato chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “C’è grandissima convinzione e fiducia, partita importante contro il Belgio”

