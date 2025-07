Sean ‘Diddy’ Combs avvocato Cassie Ventura | Siamo soddisfatti che sia stato ritenuto responsabile

La recente sentenza nei confronti di Sean “Diddy” Combs segna un momento cruciale nel suo percorso legale, portando alla luce la giustizia per le accuse federali che lo coinvolgono. L’avvocato di Cassie Ventura esprime soddisfazione per questa decisione, sebbene auspichi ulteriori provvedimenti per altri reati. Un caso che continua a far discutere e che sottolinea l’importanza di responsabilità e trasparenza nel mondo dello spettacolo e oltre.

“La reazione è che siamo, siamo soddisfatti che finalmente sia stato ritenuto responsabile di due reati federali, qualcosa a cui non aveva mai dovuto rispondere in vita sua. Deve ancora affrontare una pena detentiva significativa”. Così l’avvocato di Cassie Ventura a proposito della sentenza per Sean ‘Diddy’ Combs. “Certo, avremmo voluto vedere una condanna anche per i crimini sessuali e per il RICO (associazione a delinquere), ma comprendiamo che il principio del ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ rappresenta uno standard elevato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sean ‘Diddy’ Combs, avvocato Cassie Ventura: “Siamo soddisfatti che sia stato ritenuto responsabile”

