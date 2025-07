Sanità | qualità regioni Zamaro Fvg | Al lavoro per implemtare rete oncologica

Giovanna Zamaro del Friuli Venezia Giulia annuncia con entusiasmo: “Stiamo rafforzando la rete oncologica, un passo fondamentale per garantire servizi più efficaci e integrati”. La creazione di reti solide non è solo una questione sanitaria, ma anche sociale, valorizzando il potere del networking. Un impegno concreto volto a migliorare la qualità delle cure e costruire un sistema più resiliente, capace di rispondere alle sfide future.

“Stiamo lavorando per implementare la rete oncologica. C’è il piano oncologico che sta prendendo forma e verrà messo in atto a breve. Ciò che è interessante è costruire le reti, perché noi potremmo avere resilienza solo se c’è networking, che non è solo un networking sanitario, ma anche sociale, integrato”. Lo ha detto Giovanna Zamaro, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanità: qualità regioni, Zamaro (Fvg): “Al lavoro per implemtare rete oncologica”

