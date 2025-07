Strangolato e decapitato | trovata dopo 17 anni la testa di Mustafa Sahin il cold case dell’A22

Dopo 17 anni di mistero, la tragica fine di Mustafa Sahin torna sotto i riflettori: la sua testa, trovata decapitata e strangolata, è stata finalmente recuperata grazie a una confessione e al ritrovamento in giardino. Un cold case che rivela una storia di orrore e inganno, aprendo nuove ferite e speranze di giustizia. La verità, forse, sta per emergere definitivamente. Continua a leggere.

Dopo 17 anni è stata ritrovata la testa di Mustafa Sahin, ventenne tedesco strangolato e decapitato dal suocero in Germania. Il corpo era stato abbandonato lungo l'A22, in Alto Adige, nel febbraio 2008. La svolta è arrivata grazie a una confessione e al ritrovamento in giardino.