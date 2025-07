Piccoli Fiorentina è lui il il piano per il dopo-Kean? Giulini ha reso note le proprie condizioni per la cessione!

La Fiorentina si prepara a rinforzare l’attacco, puntando con decisione su Roberto Piccoli, promettente attaccante classe 2001 del Cagliari. Dopo il possibile addio di Kean, il club viola valuta attentamente questa opzione, mentre il presidente Giulini ha ufficializzato le proprie condizioni per la cessione. È il momento di scoprire se il giovane talento diventerà il nuovo volto dell’attacco viola nella prossima stagione.

Piccoli Fiorentina, c’è lui per il dopo-Kean? Il presidente del Cagliari Giulini ha reso note le proprie condizioni per la cessione! La Fiorentina guarda con sempre maggiore attenzione a Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 del Cagliari, come possibile rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione. Il giovane centravanti, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e reduce . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Piccoli Fiorentina, è lui il il piano per il dopo-Kean? Giulini ha reso note le proprie condizioni per la cessione!

In questa notizia si parla di: fiorentina - kean - giulini - reso

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

Piccoli Fiorentina, Giulini ha reso note le proprie condizioni per la cessione dell'attaccante! -.

Piccoli Fiorentina, Giulini ha reso note le proprie condizioni per la cessione dell’attaccante! - Piccoli Fiorentina, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha fatto sapere alla dirigenza toscana cosa serve per arrivare alla punta classe 2001 L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha forn ... Secondo cagliarinews24.com

Piccoli Fiorentina, l’attaccante del Cagliari è un’alternativa per i viola! Il prezzo stabilito da Giulini - Piccoli Fiorentina, il giocatore classe 2001 piace ai toscani qualora dovesse partire Moise Kean: Tommaso Giulini ha indicato qual è il suo valore L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riac ... Segnala cagliarinews24.com