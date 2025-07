Sanremo il sindaco di Gallipoli propone la città salentina per ospitare il Festival

Il suggestivo scenario di Gallipoli potrebbe presto diventare il nuovo palcoscenico del Festival di Sanremo, portando musica, cultura e turismo in una delle perle del Salento. Il sindaco Stefano Minerva ha presentato ufficialmente questa ambiziosa proposta ai vertici Rai, sottolineando l’unicità della città e la sua capacità di accogliere un evento di tale portata. La sfida è aperta: Gallipoli pronta a scrivere un nuovo capitolo della musica italiana?

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha avanzato la candidatura della sua città per ospitare, in futuro, il Festival di Sanremo o parte di esso. In una lettera indirizzata ai vertici della Rai, il primo cittadino e Presidente della Provincia di Lecce ha espresso la disponibilità dell’amministrazione a valutare un eventuale trasferimento della storica kermesse musicale nella località salentina, qualora se ne presentasse l’occasione: «Desidero esprimere l’interesse della nostra amministrazione ad accogliere, laddove vi fosse reale possibilità e volontà, una futura edizione del Festival di Sanremo o parte di essa nel nostro territorio». 🔗 Leggi su Lettera43.it