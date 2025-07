David Juventus è fatta | fissate le visite mediche dell’ex obiettivo Inter

L’attesa sta per finire: Jonathan David, fresco di accordo con la Juventus, si prepara ad affrontare le visite mediche che lo ufficializzeranno come nuovo attaccante bianconero. I tifosi juventini sono in trepidante attesa, e presto vedranno il canadese vestire la maglia della loro amata squadra. Secondo fonti affidabili, le visite sono state fissate per venerdì, segnando un passo importante verso il grande debutto di David con la Vecchia Signora.

David Juventus, affare in chiusura: l'attaccante pronto a sostenere le visite mediche con il club bianconero. Jonathan David si prepara a diventare al più presto un nuovo giocatore della Juventus. Questione ancora di qualche giorno di attesa per il popolo bianconero, poi l'attaccante della nazionale canadese si unirà alla Vecchia Signora. Secondo quanto appreso da TMW, sono state fissate per venerdì le visite mediche di David con la Juventus, che si svolgeranno come di consueto al J Medical. Tmw ha fatto così il punto sull'attaccante che piaceva anche all 'Inter. «Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore è stato ratificato l'accordo totale su ingaggio, bonus alla firma e commissioni per il trasferimento di David alla Juventus.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

