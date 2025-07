LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set

Seguite con noi l’emozionante sfida tra Paolini e Rakhimova a Wimbledon 2025, un match ricco di tensione e colpi sorprendenti. L’azzurra conquista il primo set con determinazione, ma la combattività della russa non si fa attendere. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni attimo di questa avvincente battaglia sul centrale. Pronti a scoprire chi uscirà vincitore?

15-0 Non passa il rovescio in controbalzo di Rakhimova. SECONDO SET 6-4 PRIMO SET PAOLINI! Dritto inside out e splendido schiaffo al volo vincente. Termina qui il primo parziale. 30-40 SET POINT PAOLINI! Completamente fuori misura il rovescio lungolinea della russa. 30-30 Diciottesimo errore gratuito dell'italiana. 15-30 Regalo di Rakhimova, che gioca una palla corta che diviene un assist per l'avversaria. 15-15 Non passa il rovescio lungolinea di Paolini 0-15 Sesto doppio fallo della numero 80 WTA. 4-5 Controbreak Rakhimova. Accelerazione imrpovvisa con il dritto lungolinea della russa, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per restare nel set.

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 2-7 •Ore 12:00 doppio Bolelli-Vavassori Vs Behar-Viliegen •Ore 17:00 Bellucci vs Lehecka •Ore 18:00 Paolini vs Rakhimova •Ore 19:00 Darderi vs Fery Forza ragazzi diretta tv su n Vai su Facebook

Paolini diretta Wimbledon: segui la partita contro Rakhimova. Tennis oggi LIVE; Wimbledon in diretta: Paolini vince il 1° set con Rakhimova, in campo Bellucci. Alcaraz batte Tarvet; Tennis Tracker: in campo a Wimbledon Paolini-Rakhimova (6-4, 1-0), ok Bolelli/Vavassori.