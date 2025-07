Il delitto di Garlasco e l’impronta 33 nuovo scontro tra famiglia Poggi e Procura di Pavia

Il caso di Garlasco, tra misteri e tensioni legali, torna sotto i riflettori con uno scontro acceso tra la famiglia Poggi e la procura di Pavia. Dopo anni di indagini e polemiche, l’ultimo episodio rivela quanto il delicato equilibrio delle prove possa influenzare la verità . Gli avvocati della famiglia Poggi esprimono delusione per la mancanza di chiarimenti immediati su un dato chiave, alimentando nuove tensioni nel processo. La vicenda si fa ancora più intricata.

Garlasco (Pavia), 2 luglio 2025 - "Prendiamo doverosamente atto di tale determinazione, ma ci saremmo sinceramente augurati che un dato probatorio rappresentato ai media come decisivo per l'accertamento dei fatti potesse essere subito chiarito proprio nell'ambito dell'attuale incidente probatorio". Concludono così la lunga nota diramata oggi, mercoledì 2 luglio, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Pogg i. Un altro scontro, non il primo, con la Procura di Pavia, per la riaperta inchiesta sull' omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007. Gli avvocati richiamano il comunicato stampa diffuso dalla Procura lo scorso 21 maggio sulla c onsulenza dattiloscopica che ha attribuito all'indagato Andrea Sempio l'impronta palmare numero 33 sul muro della scala dov'era stato trovato il corpo di Chiara.

