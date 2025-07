Coma_Cose in crisi? Lei avrebbe baciato un altro

Le indiscrezioni sulla presunta crisi tra i Coma_Cose, la coppia musicale e nella vita composta da Fausto Lama e California, continuano a infuriare. Di recente, una foto condivisa da Deianira Marzano ha alimentato voci di tradimento, mostrando Francesca Mesiano in atteggiamenti intimi con un'altra persona. Ma cosa c'è di vero dietro queste supposizioni? La verità potrebbe sorprenderci, ecco cosa si cela dietro le quinte di questa intricata vicenda...

Negli ultimi giorni, si sono diffuse indiscrezioni su una possibile crisi tra i ComaCose, ovvero Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte Fausto Lama e California, coppia nella musica quanto nella vita, convolata a nozze con rito civile nell’ottobre 2024 a Milano. A scatenare le voci di una rottura è stata una foto rilanciata da Deianira Marzano, in cui Francesca Mesiano, metĂ del duo, appare in spiaggia in atteggiamenti affettuosi con un uomo diverso dal marito, identificato da un utente su Instagram come « Roby ». Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Coma_Cose in crisi? Lei avrebbe baciato un altro

