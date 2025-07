Zelensky contatti con Usa per definire supporto militare

In un momento delicato di tensioni e alleanze, Zelensky conferma i contatti con gli Stati Uniti per assicurare il supporto militare essenziale alla difesa ucraina. Tra negoziati in corso e strategie condivise, l’obiettivo rimane la protezione del popolo ucraino di fronte alle sfide attuali. Il ministro degli Esteri ha poi...

"Attualmente, a livello operativo tra Ucraina e Stati Uniti, si stanno definendo tutti i dettagli della fornitura di supporto alla difesa, inclusa la componente di difesa aerea. In un modo o nell'altro, dobbiamo garantire la protezione del nostro popolo". Lo afferma Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale dopo che la Casa Bianca ha annunciato la sospensione dell'invio di alcune forniture militari a Kiev. Il ministro degli Esteri ha poi rilanciato l'offerta di "acquistare" difese aeree dagli americani, oppure pagare per ottenerle temporaneamente.

