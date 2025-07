Invasion | Le prime immagini della terza stagione

Preparati a immergerti in un mondo di suspense e avventure, perché Apple TV+ ha svelato le prime immagini della tanto attesa terza stagione di Invasion. Questa serie di fantascienza, creata da Simon Kinberg, ci porta nel cuore di un’invasione aliena attraverso punti di vista diversi, e ora, con i protagonisti riuniti per una missione rischiosa, il destino dell’umanità pende da un filo. Gli alieni più potenti sono finalmente...

Apple TV+ ha svelato le primissime immagini della terza stagione di Invasion, la serie di fantascienza creata da Simon Kinberg. “ Invasion ” segue un’invasione aliena attraverso diverse prospettive da più parti del mondo. Nella terza stagione queste prospettive si scontrano per la prima volta, quando i personaggi principali vengono riuniti in una pericolosa missione per infiltrarsi nella nave madre aliena. Gli alieni più potenti sono finalmente emersi, diffondendo rapidamente i loro tentacoli letali in tutto il pianeta. Ci vorrà la collaborazione di tutti i nostri eroi, che dovranno usare tutta la propria esperienza e competenza per salvare la specie umana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it