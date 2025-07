Saldi estivi | in Sicilia dal 5 luglio al 15 settembre

Pronti a scoprire le occasioni più irresistibili dell’estate? Dal 5 luglio al 15 settembre, in Sicilia, i saldi estivi aprono le porte a sconti imperdibili nei negozi di tutta l’isola. Un'opportunità perfetta per rinnovare il guardaroba e approfittare delle migliori offerte stagionali. Non lasciarti sfuggire questa occasione: è il momento di fare acquisti smart e stylish, perché i saldi siciliani sono un vero e proprio paradiso per gli amanti dello shopping!

A partire da sabato 5 luglio nei negozi della Sicilia si potrà dare il via ai saldi estivi. Lo stabilisce un decreto dell' assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. La chiusura delle vendite di fine stagione è prevista il prossimo 15 settembre 2025. «Anche quest'anno, in linea con la maggior parte delle regioni italiane, diamo la possibilità agli esercenti di avviare puntualmente.

