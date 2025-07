Cristina Plevani il primo abbraccio e il primo ‘ti voglio bene’ all’Isola dei Famosi? Per Mario Adinolfi cerco il suo contatto

Cristina Plevani, una delle protagoniste più autentiche dell'Isola dei Famosi, ha sempre svelato le sue emozioni con sincerità. Dopo aver confessato di non credere facilmente ai “ti voglio bene”, oggi sorprende tutti pronunciando parole di affetto e contatto, riscoprendo il valore delle emozioni genuine. Un cambiamento che cattura l’attenzione di chi desidera conoscere meglio questa donna forte e vera. E ora, cerchiamo di scoprire come poterla contattare per saperne di più.

Brescia, 2 luglio 2025 – “Non ditemi ‘ti voglio bene’ perché tanto non è vero”. Aveva subito messo le cose in chiaro Cristina Plevani, appena sbarcata in Hondurs, parlando con gli altri naufraghi in gioco con lei all’Isola dei Famosi, reality di Canale 5, condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura. Eppure oggi è lei che sentiamo pronunciare (in modo positivo) parole come “abbraccio”, ‘ti voglio bene’ e “contatto fisico”. Dopo 56 anni giorni, a poche ore dalla finale – in onda stasera, mercoledì 2 luglio – l’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo ammette di aver fatto “un passo avanti” ed è soddisfatta di questo cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it