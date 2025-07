Garlasco famiglia Poggi | Impronta 33 non è di Sempio chiedevamo incidente probatorio ma Pm ha detto no

La complessità del caso Poggi si infittisce con il rifiuto del Pubblico Ministero di autorizzare nuovi accertamenti tramite incidente probatorio sull'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio. La famiglia Poggi, convinta della propria tesi, spera ancora in una svolta che possa chiarire la dinamica dell'omicidio e fare giustizia. Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Per i consulenti della famiglia Poggi l'impronta 33 (quella attribuita ad Andrea Sempio) sarebbe estranea alla dinamica dell'omicidio. Avevano però chiesto nuovi accertamenti tramite incidente probatorio ma la proposta "è stata tuttavia rigettata dal Pubblico Ministero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Delitto Garlasco, legale famiglia Poggi: “Accertamenti anche su contatti indiretti” - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, si riapre con nuovi accertamenti.

Il consulente della famiglia di Chiara Poggi smentisce a Fanpage.it che l’impronta 44 individuata sul muro destro delle scale che portano alla tavernetta della villetta di Garlasco sia l’impronta di una scarpa Vai su Facebook

