La Promessa anticipazioni 3 luglio Manuel annuncia la festa di fidanzamento con Jana | i marchesi sono furiosi

Domani su Rete 4, alle 19:40, torna "La Promessa" con un episodio ricco di emozioni e colpi di scena. Manuel annuncia il suo fidanzamento con Jana, scatenando la furiosa reazione dei Marchesi. Cosa succederà nel grande giorno della festa di fidanzamento? Scopriamo insieme le anticipazioni di questa appassionante puntata, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Non mancate!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Manuel decide di ufficializzare il suo rapporto con Jana organizzando una grande festa, ma non tutti in famiglia sono d'accordo. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana esprime dubbi sulla vita da nobildonna, Vera teme gli interessi di Don Lorenzo e Pia cerca disperatamente una soluzione per Don Rómulo. Riassunto dell'episodio precedente Maria confida a Teresa che il rapporto con Salvador non va più bene e che non è più felice; ammette di aver pensato di lasciarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it