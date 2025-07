Delitto di Garlasco impronta 33 non sarebbe di Andrea Sempio | la rivelazione dei consulenti dei Poggi

Scoprite le ultime novità sul caso Garlasco: l'impronta 33, inizialmente attribuita ad Andrea Sempio, potrebbe non essere sua. Le analisi eseguite dai consulenti dei Poggi hanno aperto nuovi scenari, mettendo in discussione le precedenti conclusioni. Un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare le indagini e cambiare il corso della giustizia. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

L'impronta 33 non sarebbe di Andrea Sempio: è il risultato delle analisi effettuate dai periti di parte nominati dai coniugi Poggi per raccogliere elementi sul delitto di Garlasco.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Il delitto di #Garlasco. Ci sarebbe solo il DNA di Chiara #Poggi e di Alberto #Stasi sui reperti nella spazzatura della villetta di Via Pascoli. Sono i primi risultati dell'incidente probatorio... la difesa di #Sempio parla di "risultati scontati".

Garlasco, per i consulenti Poggi anche l'impronta 44 non è di Sempio: Non è una scarpa ma la ruota di una bici; Garlasco, famiglia Poggi: Impronta 33 non è di Sempio, chiedevamo incidente probatorio ma Pm ha detto no; Garlasco, Nella villetta almeno 3 persone. Su gamba Chiara Poggi l'impronta di una stampella?.

Garlasco, famiglia Poggi: “Impronta 33 non è di Sempio, chiedevamo incidente probatorio ma Pm ha detto no” - Per i consulenti della famiglia Poggi l'impronta 33 (quella attribuita ad Andrea Sempio) sarebbe estranea alla dinamica dell'omicidio ... Si legge su fanpage.it

Delitto di Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: "L'impronta 33 non è di Sempio" - La famiglia Poggi ha fatto svolgere a propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta ... Lo riporta msn.com