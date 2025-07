È sempre Cartabianca ospiti e argomenti del 1 luglio 2025

Stasera, martedì 1° luglio 2025, su Rete 4 torna "È sempre Cartabianca" con Bianca Berlinguer, offrendo un approfondimento puntuale sui temi più caldi. Al centro della puntata l’evoluzione della crisi in Medio Oriente: dalla tregua tra Israele e Iran alle dichiarazioni di Donald Trump su Netanyahu, e le tensioni che infiammano Gaza. Non perdere un’analisi completa e aggiornata su un conflitto che continua a scuotere il mondo.

Questa sera, martedì 1° luglio, in prima serata su Rete 4, torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata l’evoluzione della crisi in Medio Oriente. Dopo la tregua della guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran, Donald Trump che considera il premier israeliano Benjamin Netanyahu “un eroe di guerra”, spinge per un accordo a Gaza entro una settimana. Nel frattempo, la riunione di gabinetto in Israele è terminata senza alcuna decisione, i raid non si fermano e l’ultimo bilancio è di 85 morti in ventiquattr’ore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it