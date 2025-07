Continassa Juve | day after della sfida contro il Real Madrid! I bianconeri sono stati eliminati e torneranno a casa…

Dopo l’eliminazione dalla Champions, la Juventus torna alla Continassa per analizzare gli ultimi sviluppi. Tra infortuni, recuperi e probabili formazioni, i bianconeri si preparano alle sfide imminenti con rinnovato spirito e determinazione. È il momento di concentrarsi sui prossimi obiettivi e rilanciare la squadra. Continua a seguire le ultime notizie dalla Continassa, perché il vero cammino della Juventus sta appena iniziando.

La stagione della Juventus è finita ieri con gli ottavi del Mondiale per Club contro il Real Madrid: l'1-0 di Gonzalo Garcia condanna i bianconeri a tornare a casa. Infortunati Juve: il punto dall'infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.