Paganin difende Lautaro | Ha solo dettato la strada Le questioni dei nerazzurri sono aggiustabili

Massimo Paganin analizza con lucidità il momento delle big italiane, Inter e Juventus, nel Mondiale per Club. Con parole ferme e motivazioni sincere, il commentatore difende Lautaro e sottolinea come le difficoltà siano superabili, anche se le decisioni fuori dal campo possono complicare le cose. In un clima di incertezza, le sue considerazioni offrono una prospettiva incoraggiante: le questioni nerazzurre sono aggiustabili, e il futuro potrebbe riservare sorprese positive.

Paganin si è espresso sul momento di Inter e Juventus: le dichiarazioni sull’eliminazione dal Mondiale per Club di entrambe. Massimo Paganin, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così del Mondiale per Club di Inter e Juve. «Chi esce peggio? Sicuramente per quello che è successo nel dopo l’Inter ma sono tutte cose aggiustabili. Lautaro ha dato la sua opinione da capitano. Certo, parlare fuori dallo spogliatoio non porta mai benefici, ma non credo che fosse un messaggio indirizzato a qualcuno in particolare ma in generale. Il vincente è quello che non è mai soddisfatto ed è giusto così, devi sempre voler avere voglia di aggiungere qualcosa». 🔗 Leggi su Internews24.com