Futsal Euro 2026 domani il sorteggio dei play off | le possibili avversarie dell’Italia

Domani alle 12, il sorteggio dei playoff per UEFA Futsal EURO 2026 svelerà le possibili sfide dell’Italia. Un momento cruciale che determinerà il cammino degli azzurri verso la fase finale, tra speranze e incognite. Resta con noi: segui le dirette e i contenuti di Sportface TV per essere sempre aggiornato sulle novità. Non perderti nemmeno un dettaglio di questa emozionante avventura!

Il sorteggio dei play off di qualificazione a UEFA Futsal EURO 2026 si terrà giovedì 3 luglio alle ore 12: le possibili avversarie dell'Italia. Originariamente programmato per il 21 maggio, il sorteggio dei play off di qualificazione a UEFA Futsal EURO 2026 si terrà giovedì 3 luglio alle ore 12.

La rincorsa a Futsal EURO 2026 passa dai play off: sorteggio il 3 luglio. Intanto la fase finale verrà ospitata anche dalla Slovenia; Sorteggio secondo turno di qualificazione; Futsal EURO 2026, Italia sicura di giocare il play-off. Il Gruppo 2 si chiude con la Finlandia. Samperi: “Dobbiamo alzare il livello”.

