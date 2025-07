Dangerous Animals | Jai Courtney è un sadico nel primo trailer

Midnight Factory torna a sorprendere con il trailer di Dangerous Animals, un horror psicologico che unisce il sadismo umano alle atmosfere oscure dell’oceano australiano. Con un cast intenso e scene disturbanti, il film promette di scuotere gli spettatori più coraggiosi, portandoli oltre i limiti della paura e dell’inquietudine. Preparatevi a immergervi in un mondo dove il terrore si nasconde nelle profondità...

Midnight Factory ha condiviso in rete il primo disturbante trailer di Dangerous Animals, un film che miscela horror e sadismo umano. Dopo il successo di Longlegs, gli stessi produttori tornano a esplorare l’oscurità della mente umana con un film che affonda le sue radici nel thriller psicologico più perverso, unendo l’horror degli shark movies a quello del sadismo umano, dove l’oceano australiano è sfondo perfetto per una macabra messa in scena. Il film diretto da Sean Byrne (The Loved Ones, The Devil’s Candy) porta in scena l’incubo vissuto da alcuni ragazzi, finiti nel mirino di un sadico amante degli squali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Dangerous Animals | Jai Courtney è un sadico nel primo trailer

In questa notizia si parla di: dangerous - animals - primo - trailer

Dangerous Animals: Il Film Squalo/Killer Che Sta Sorprendendo Tutti I Critici - "Dangerous Animals", il nuovo film di Sean Byrne, sta conquistando i critici con un intrigante mix di serial killer e squali.

Diamo un sguardo al nuovo thriller di Sean Byrne ambientato in alto mare nel primo parossistico trailer italiano che l'anticipa l'uscita del film, dal 20 agosto distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, e Blue Swan. Vai su Facebook

Dangerous Animals: trailer e data d'uscita in Italia per l'intrigante horror di squali!; Dangerous Animals, il trailer ufficiale del film [HD]; Dangerous Animals: squali, sangue e violenza in alto mare nel trailer italiano esclusivo.

Dangerous Animals: trailer e data d'uscita in Italia per l'intrigante horror di squali! - Scoprite quando arriverà al cinema in Italia, grazie a Midnight Factory, il nuovo interessantissimo thriller horror di squali. cinema.everyeye.it scrive

Dangerous Animals: il trailer e il poster del film - Midnight Factory e Blue Swan Entertainment sono liete di annunciare l’uscita nei cinema italiani dal 20 agosto di Dangerous Animals ... Secondo cinefilos.it