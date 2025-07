Pistoia la polizia sgombera gli ultimi migranti rimasti nella parrocchia di Vicofaro

A Pistoia, si conclude un capitolo di solidarietà e sfide sociali: la polizia ha sgomberato gli ultimi migranti dalla parrocchia di Vicofaro, mettendo fine a un lungo esperimento di accoglienza iniziato dieci anni fa. Una vicenda che ha diviso e coinvolto l’intera comunità, lasciando dietro di sé materassi, sacchi neri e ricordi intensi. Don Biancalani e i suoi ospiti reagiscono con amarezza, segnando una svolta difficile per tutti.

Materassi, sacchi neri, scarpe. Davanti alla parrocchia di Vicofaro, a Pistoia, pezzi di vita si accumulano per scrivere la parola "fine" su una vicenda lunga dieci anni: tanto è durato l'esperimento di accoglienza dei migranti portato avanti contro tutto e tutti da don Massimo Biancalani che allo sgombero degli ultimi sei ospiti da parte della polizia reagisce malissimo: "Delusione enorme". Circa un mese fa, il Comune aveva ordinato lo sgombero della struttura irregolare soprattutto per ragioni igienico sanitarie. Don Biancalani era arrivato a ospitare fino a 200 richiedenti asilo con i materassi disposti addirittura in chiesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pistoia, la polizia sgombera gli ultimi migranti rimasti nella parrocchia di Vicofaro

In questa notizia si parla di: pistoia - polizia - migranti - parrocchia

