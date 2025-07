Tram Bologna a che punto siamo con i lavori? Le novità sui cantieri di luglio

Se vi state chiedendo come progrediscono i lavori sulla linea tramviaria di Bologna, ecco le ultime novità di luglio: la linea rossa ha subito variazioni già dal 3 luglio in via Lame, mentre nei cantieri di via Indipendenza, zona Santa Viola e San Felice si registrano significanti progressi. Nuovi interventi anche in Bolognina, promettendo di migliorare ulteriormente il servizio. Restate aggiornati per scoprire come queste opere plasmeranno il futuro della mobilità cittadina.

In fase attuativa i lavori per la realizzazione delle due linee del tram sir2 e sir 3 e per altre opere urgenti. Chiusa la corsia di corso Milano in direzione Vicenza, niente auto in via Venezia. E dal 23 giugno stop anche in via Ariosto A luglio ed agosto tocca a Chie

Cantieri tram, modifiche autobus tra via Lame e via Riva Reno - Linea 39: in direzione Ospedale Maggiore soppresse le fermate Piazza dei Martiri, Lame, Rondone e Palasport, aggiunte le provvisorie Don Minzoni - Si legge su ilrestodelcarlino.it

Doppio senso di marcia in Santa Viola - A Santa Viola torna al doppio senso di marcia nel tratto di via Emilia Ponente compreso tra il Pontelungo e via Battindarno: la circolazione sarà ai margini della carreggiata con, nella parte centrale ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it