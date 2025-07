Riprende la trattativa per rinnovo contratto dei metalmeccanici

La positiva ripresa della trattativa si apre a nuovi spiragli per il futuro dei lavoratori metalmeccanici. Dopo mesi di stand-by, Fim, Fiom e Uilm sono state convocate da Federmeccanica e Assistal per un confronto decisivo il 15 luglio a Roma. È un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta importante, portando maggiore stabilità e progresso nel settore. Restiamo in attesa di sviluppi che potrebbero fare la differenza per migliaia di lavoratori italiani.

Riprende il confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici: Fim, Fiom e Uilm hanno ricevuto oggi da Federmeccanica e Assistal una convocazione per il 15 luglio alle ore 11 presso la sede della Confindustria a Roma. Lo rendono noto i segretari generali delle tre sigle, rispettivamente Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, secondo i quali "la positiva ripresa della trattativa si concretizza grazie alla mobilitazione e 40 ore di sciopero delle lavoratrici e lavoratori".

