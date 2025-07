Carlos Alcaraz liquida in tre set Oliver Tarvet e approda al terzo turno di Wimbledon

Carlos Alcaraz fa un passo deciso verso i quarti di finale di Wimbledon, dominando Oliver Tarvet in tre set e dimostrando di essere in forma smagliante. Dopo un esordio difficile contro Fognini, il campione in carica si presenta come favorito per la vittoria, pronto ad affrontare le prossime sfide. La sua corsa nel torneo londinese continua con entusiasmo e determinazione, alimentando le speranze di tutti i suoi fan. Ora, il suo obiettivo è...

Tutto decisamente più facile per Carlos Alcaraz nel secondo turno di Wimbledon. Dopo aver sudato le cosiddette sette camicie contro Fabio Fognini all'esordio, il n.2 del mondo (campione in carica) si è imposto contro il britannico Oliver Tarnet (n.733 del ranking) col punteggio di 6-1 6-4 6-4 in 2 ore e 18 minuti di gioco. La favola del padrone di casa è terminata qui, mentre l'avventura di Carlitos prosegue, dovendo affrontare nel terzo round dei Championships il vincente del confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Jan-Lennard Struff. Nel primo set Alcaraz fatica a carburare al servizio, ma cancella tre palle break al suo avversario.

