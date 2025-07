Idea Guessand per la Roma e non solo | Mourinho pronto alla super offerta

Per la Roma, il mercato si infiamma: Mourinho pronto a stupire con un colpo da urlo e Gasperini desideroso di plasmare una squadra all’altezza delle sue ambizioni. Dopo settimane di strategie e plusvalenze, ora l’attenzione si concentra sugli acquisti: Wesley, principe per la fascia destra, potrebbe essere il tassello che rivoluziona l’intera rosa. Ma le trattative sono appena agli inizi e il sogno giallorosso sta per diventare realtà.

Tempo di mercato per la Roma, quello che finalmente interessa e fa sognare i tifosi. Dopo un giugno passato a cercare disperatamente di racimolare le plusvalenze necessaria a far contenta la UEFA, ora anche gli acquisti diventano un tema sensato in casa giallorossa, per un Gasperini che brama una squadra forte ma soprattutto adatta al suo gioco. In tale contesto si inserisce perfettamente Wesley, obiettivo principale per la fascia destra, ma anche l’attacco vedrà probabilmente nuova linfa, e stando all’ Equipe, una nuova idea porta a Evann Guessand. Dopo l’esperienza da direttore sportivo del Rennes, normale che Massara rivolga lo sguardo anche oltralpe, e il classe 2001 franco-ivoriano piace molto: dopo due anni di prestito, uno al Losanna e uno al Nantes, prima stagione per lui da protagonista con la maglia del Nizza dopo il percorso nelle giovanili, e i 13 gol e 10 assist fatti registrare in 42 gare (tra Ligue 1, coppa ed Europa League ) sono il segno di un validissimo giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it