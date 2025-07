Ci vediamo in tribunale Grossi guai per Alfonso Signorini l’ex amico ora lo asfalta

L'ultima edizione di Chi celebra con orgoglio i suoi trent'anni di successi, un viaggio tra ricordi, collaborazioni e momenti iconici che hanno plasmato la storia del gossip italiano. Alfonso Signorini, mente brillante alla guida del settimanale, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga avventura. Ma ora, con l'ombra di una battaglia legale all'orizzonte, il futuro di Chi sembra più incerto che mai.

Un anniversario importante, quello celebrato nell’ultimo numero di Chi, il celebre settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. Con un lungo articolo, il direttore ha voluto omaggiare i trent’anni di vita della rivista, ricordando collaboratori, professionisti e momenti che ne hanno scandito il successo editoriale. Tra elogi e gratitudine, il conduttore del Grande Fratello ha voluto sottolineare il contributo di tutti coloro che, a suo dire, hanno reso Chi il settimanale che è oggi. Tuttavia, il suo ringraziamento collettivo non è passato inosservato, soprattutto per alcune assenze che hanno generato una polemica dai toni decisamente accesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: alfonso - signorini - vediamo - tribunale

Alfonso Signorini fa fuori Beatrice Luzzi: ecco chi è la nuova opinionista del Grande Fratello! - Alfonso Signorini ha deciso di fare a meno di Beatrice Luzzi, portando nuovi volti nella prossima edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre su Canale 5.

Pupo: «Grande Fratello? Mi faceva ca**re. Il Quirinale mi tolse la vittoria di Sanremo, temevano Emanuele Fili; Grande Fratello Vip, fango su Patrizia De Blanck? La furia della figlia Giada: chi porta in tribunale; Signorini condurrà anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip: Ci vediamo a settembre.

Alfonso Signorini in guai seri: “Ne discuteremo in sede legale” tuona Parpiglia - Il conduttore del Grande Fratello ha fatto infuriare Gabriele Parpiglia Nell'ultimo numero di Chi Alfonso Signorini ha scritto un lungo articolo in cui ha ... Si legge su msn.com

Alfonso Signorini su Francesco Totti e Ilary Blasi "questa storia evolverà anche in tribunale" - Movieplayer.it - Alfonso Signorini è convinto che la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi arriverà in tribunale: il conduttore del Grande Fratello Vip 7 ne ha parlato dalle pagine del settimanale che ... Come scrive movieplayer.it