Piantedosi in audizione | Già 218 le occupazioni massive sgomberate 22mila agenti di polizia in più nel 2025

Nel cuore del dibattito sulla sicurezza urbana, il ministro Matteo Piantedosi ha evidenziato un quadro preoccupante: occupazioni massicce sgomberate, oltre 22mila agenti di polizia impiegati e un progressivo allontanamento dal centro cittadino. Un fenomeno che svela il paradosso di periferie sempre piĂą marginalizzate, con conseguenze sul tessuto sociale e urbano. La questione delle periferie torna centrale nella discussione politica, aprendo la strada a possibili interventi e strategie di rilancio.

«Un fenomeno paradossale: registriamo casi di progressiva periferizzazione del centro cittadino, con conseguente sfilacciamento e degrado del tessuto urbano e sociale». Si torna a parlare di sicurezza nelle cittĂ e nelle periferie. E a farlo è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’audizione che si è tenuta oggi – 2 luglio – davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta Periferie. L’occasione è servita per fare il punto sulle misure adottate dall’Esecutivo per «migliorare la sicurezza urbana e la qualitĂ della vita nelle nostre città ». Misure che sono state rafforzate attraverso diversi interventi “bandierina” del Governo: dal decreto Caivano, passando per la sua recente estensione con il Caivano bis, fino al decreto Sicurezza, approvato quasi un mese fa. 🔗 Leggi su Open.online

