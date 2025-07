Tour de France 2025 | obiettivo podio per Remco Evenepoel? Il divario in salita da Pogacar e Vingegaard sembra ampio

Il Tour de France 2025 si avvicina, e Remco Evenepoel punta al podio in una sfida difficile ma affascinante. Dopo aver centrato un terzo posto nel 2024, con una tappa e tanta determinazione, il campione del mondo a cronometro è pronto a risalire la classifica, affrontando i giganti Pogacar e Vingegaard. La strada è impervia, ma il suo spirito combattivo potrebbe ancora sorprendere: questa volta, il podio è l'obiettivo minimo, e chissà … fino a dove può arrivare?

Nel 2024 aveva conquistato una tappa e la terza posizione in classifica generale: obiettivo minimo, ma anche massimo (visti i due fenomeni davanti) raggiunto. Quest’anno Remco Evenepoel ci riprova: è pronto per una nuova missione al Tour de France che scatterà sabato prossimo da Lilla. La condizione non è quella dei giorni migliori per il campione del mondo a cronometro, non è sicuramente quella con cui si è presentato alla partenza in Italia nel 2024. La caduta nella preparazione invernale ha influito e, infatti, anche al Giro del Delfinato non abbiamo visto il belga scintillante in salita. Le sue parole sono chiare: “È il mio secondo Tour de France e non vedo l’ora di affrontare il Grand Départ, che non sarà lontano dal Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it