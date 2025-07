Caldo Calderone | Protocollo con parti sociali dà risposta importante

Il caldo che infiamma le giornate estive non si limita alle temperature, ma si riflette anche nelle sfide di sicurezza sul lavoro. La firma del Protocollo caldo al ministero del Lavoro rappresenta un passo fondamentale, offrendo risposte concrete ai lavoratori e alle imprese in un contesto complesso. Priorità assolute sono salute e sicurezza, specialmente per le attività all’aperto, per garantire un’estate più sicura e responsabile.

Roma, 2 lug. (askanews) – “Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al ministero del Lavoro, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento certamente eccezionale. Le nostre priorità sono la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative e, in particolare, quelle che devono essere necessariamente svolte all’aperto”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone in un videomessaggio. “È un protocollo che può aprirsi a ulteriori adesioni, a ulteriori condivisioni, che promuove le buone pratiche al fine scongiurare gli infortuni, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi a questo trimestre estremo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

