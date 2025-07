Calciomercato Juventus non solo David | Comolli su Osimhen e Sancho per un attacco stellare

Juventus pronta a rivoluzionare il suo attacco con nomi di grande spessore: dopo l'acquisto di David, si pensa anche a Sancho e Osimhen per rafforzare la rosa. L’era Damien Comolli si apre con un colpo da fuoriclasse, segnando un nuovo capitolo nel calciomercato bianconero. La Juventus mira a riconquistare i vertici del calcio europeo, e questa strategia potrebbe fare la differenza. L’attacco stellare sta diventando realtà , pronto a scrivere pagine indimenticabili.

Dopo lunga attesa arriva finalmente il primo vero colpo di mercato dell’era Damien Comolli. Il direttore generale francese, dopo numerosi tira e molla, è riuscito a convincere il canadese Jonathan David a indossare la maglia bianconera. Nella notte è stato superato anche l’ultimo ostacolo, legato alle commissioni per gli agenti. È arrivato così anche l’immancabile “here we go” di Fabrizio Romano, a sancire la chiusura dell’affare. L’attaccante percepirà uno stipendio di 6 milioni di euro, cui si aggiungono 2 milioni di bonus. L’entourage dell’ex Lille ha infine ceduto, complice la forte volontà del giocatore di trasferirsi a Torino, accettando cifre inferiori pur di vedere David con la maglia della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, non solo David: Comolli su Osimhen e Sancho per un attacco stellare

In questa notizia si parla di: david - comolli - calciomercato - juventus

Juventus, David dice sì: Comolli lavora per accontentare l’entourage - La Juventus si prepara a rinforzare il suo attacco, con l’attenzione rivolta a talenti di grande spessore.

La Juve mette a segno il colpo David per l'attacco https://youtu.be/oWtgPr1o1ks?si=4ZmXdDoJR4gpKahI… #Jonathandavid #David #juventus #Comolli #calciomercato Vai su X

Juventus, mercato bollente: Comolli lavora per Sancho e David https://tinyurl.com/29qwfaf4 #calciomercato #juve #JuvesuDavid #JuvesuSancho #juventus #mercatojuve Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Comolli pronto a chiudere David: spunta la data chiave; Calciomercato Juve, Comolli pronto a passare all'attacco; Juve-David, primo contatto in serata: ecco com'è andato.

Juventus, arriva Jonathan David dopo il ko al Mondiale per club. Anche Sancho è un nome caldo - La Juventus è in chiusura per Jonathan David, il primo colpo di mercato del nuovo dg bianconero Damien Comolli. msn.com scrive

La Juve ribalta l’attacco: super colpo dopo David, scelta fatta - David e un super bomber chiuso l'affare clamoroso della Juventus in questo calciomercato estivo. Lo riporta calciomercato.it