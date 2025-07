Dopo venti giorni è stata ritrovata la 20enne Francesca

Dopo venti giorni di incertezza e preoccupazione, la 22enne Francesca De Vivo è stata ritrovata sana e salva dall’Unità Mobile di Avellino. La sua rapida individuazione rappresenta un sollievo per la famiglia e gli agenti, che ora si concentrano sulle sue condizioni di salute e sui dettagli dell’allontanamento. Restate con noi: ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore per chiarire ogni aspetto di questa vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Starebbe bene ma per il momento gli agenti della Mobile di Avellino, che hanno ritorvato la 22enne Francesca De Vivo allontanatasi da casa circa 20 giorni fa, non forniscono ulteriori dettagli. Per ora la priorità era riportare Francesca dalla sua famiglia, anche perchè ha biosgno di cure che segue giornalmente e che probabilmente in questi giorni non ha fatto. Maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore. Per il momento laa fine di un incubo per i suoi familiari che avevano lanciato vari appelli affinchè tornasse e avevano anche formalizzato una denuncia nei giorni scorsi con l’attivazione da parte della Prefettura del protocollo per le persone scomparse che subito ha dato il suo esito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it