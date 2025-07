Calciomercato Napoli Rafa Marin ai saluti | pronte le visite mediche e la firma col Villareal! Le parole

Il calciomercato del Napoli si apre a un nuovo capitolo, con Rafa Marin pronto a salutare i partenopei e a firmare con il Villarreal. Il giovane difensore spagnolo, cresciuto nel Real Madrid, si prepara alle visite mediche e a scrivere il suo futuro in Spagna. Un trasferimento che segna un passo importante nella sua carriera e che, senza dubbio, catturerĂ l'attenzione dei tifosi. La sua avventura napoletana si conclude, aprendo nuove frontiere professionali.

Calciomercato Napoli, Rafa Marin ai saluti: visite mediche e firma col Villareal! Le dichiarazioni del difensore spagnolo Rafa MarĂ­n, difensore centrale spagnolo classe 2002 di proprietĂ del Napoli, è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Villarreal. Il giovane talento andaluso, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha

Rafa Marin: «Come si vive il calcio a Napoli è una cosa unica, quattro giorni di festeggiamenti» - A Napoli, il calcio non è solo uno sport, ma una vera e propria passione che coinvolge tutta la città in emozioni uniche.

Rafa MarĂ­n se Une al Villarreal; Napoli, Rafa Marin passa al Villarreal: posa giĂ con la nuova maglia, annuncio in arrivo; Molto contento di essere qui, visite e firma per Rafa Marin al Villarreal: i dettagli dell'operazione.

Calciomercato Napoli, Rafa Marin al Villarreal: visite mediche e poi la firma - Rafa Marin al Villarreal: manca ormai solo l'ufficialità delle parti ma il centrale difensivo spagnolo è da questa mattina in Spagna per lo spostamento dopo la stagione in ...

