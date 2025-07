Sindacati e datori firmano il protocollo caldo | cassa integrazione automatica in caso di riduzione dell’orario di lavoro

In un clima di collaborazione e pragmatismo, sindacati e datori di lavoro hanno firmato un innovativo protocollo per affrontare le sfide legate alle alte temperature sul posto di lavoro. Questo accordo prevede il ricorso automatico agli ammortizzatori sociali in caso di riduzioni orarie dovute al caldo, accompagnato da misure preventive come informazione, formazione e riorganizzazione dei turni. Scopriamo insieme i punti salienti di questa strategia concreta e lungimirante.

Un “ ampio e automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ” dovute al caldo, nonchĂ© l’adozione di buone prassi, anche preventive nel lungo periodo, che riguardano informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, abbigliamento e indumenti e la riorganizzazione dei turni. Sono alcuni dei punti previsti dal “ Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, firmato al ministero del Lavoro, alla presenza della ministra Marina Calderone, tra i sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) e le associazioni datoriali (Confindustria, Ance, Alleanza cooperative, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Casartigiani). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sindacati e datori firmano il “protocollo caldo”: cassa integrazione automatica in caso di riduzione dell’orario di lavoro

