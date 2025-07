Calciomercato Joe Cole spinge Harvey Elliot del Liverpool all’Inter | Lo vedrei bene ecco perché

Il calciomercato infiamma il fermento, e tra le fila dei possibili colpi si fa spazio il nome di Harvey Elliott, talento 22enne del Liverpool. Con la spinta di Joe Cole, ex stella del calcio e ora suo sostenitore, l’Inter potrebbe puntare su un giovane promettente che ha già fatto vedere tutto il suo valore in Champions League e con l’Inghilterra U21. Ma cosa rende Elliott così irresistibile per i nerazzurri? Scopriamolo insieme.

Nella lista della spesa dell’ Inter ci sarebbe anche Harvey Elliott. Il 22enne talento inglese del Liverpool, fresco campione d’Europa U21 con tanto di gol segnato in finale contro la Germania (5 reti complessivi in 6 partite) sembrerebbe finito nel mirino della societĂ nerazzurra in questa sessione estiva di calciomercato. Un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, Joe Cole spinge Harvey Elliot del Liverpool all’Inter: “Lo vedrei bene, ecco perché”

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - cole - spinge

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Hasa spinge Dorgu ancora più verso Napoli: i rapporti col Lecce, le cifre e le tempistiche del colpo; Champions League, Thuram spinge l'Inter nelle quote: blindato un posto tra le prime 8, per il titolo è rincorsa alle corazzate; Radu e Pinamonti: col Genoa è finita, l'Inter spinge per l'addio di entrambi.

Calciomercato Inter News/ Lautaro spinge per il rinnovo, all'orizzonte si profila Sesko (20 maggio 2024) - IlSussidiario.net - Calciomercato Inter News, ultime notizie oggi lunedì 20 maggio 2024: Lautaro Martinez spinge per il rinnovo ma la situazione è ancora in stallo, così all'orizzonte si profila Benjamin Sesko. Secondo ilsussidiario.net

Calciomercato: l'Inter spinge per Sucic e Perez, Cambiaso spaventa la Juve. Kolo Muani firma, Milan su Walker e Rashford - Il Messaggero - Si muove anche l’Inter che spinge per il centrocampista 2003 Petar Sucic della Dinamo Zagabria. Segnala ilmessaggero.it