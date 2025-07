Bper per acquisire Popolare Sondrio deve cedere 6 filiali

Bper Banca si prepara a conquistare Banca Popolare Sondrio, ma prima deve affrontare una sfida importante: la cessione di sei filiali, come stabilito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Un passo cruciale per garantire un'operazione trasparente e regolamentata, che apre nuove prospettive di crescita e consolidamento nel panorama bancario italiano. La condizione posta rappresenta un'opportunità per rafforzare la fiducia e l’affidabilità dell’istituto, aprendo la strada a un futuro di successo.

Bper Banca deve cedere 6 filiali se vuole conquistare Bper. "L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato l'operazione di acquisizione del controllo di Banca Popolare Sondrio subordinatamente all'esecuzione della cessione di 6 filiali (di cui 5 di Bper e 1 di Popolare Sondrio) a operatori bancari entro dieci mesi dalla data di autorizzazione dell'operazione". Lo comunica l'istituto in una nota. Per Bper "la condizione posta dall'Agcm è del tutto compatibile con gli obiettivi dell'offerta pubblica di scambio e, pertanto, la condizione autorizzazioni deve ritenersi verificata" precisa nella comunicazione al mercato la banca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bper, per acquisire Popolare Sondrio deve cedere 6 filiali

Pedranzini: osservazioni BCE non incidono su ops di Bper e strategia rafforzata dalla Popolare di Sondrio - Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Popolare di Sondrio, ha affermato che le osservazioni della Banca Centrale Europea non influiscono sull’offerta pubblica di scambio (Ops) di Bper.

L'offerta pubblica di scambio di Bper sulla Banca Popolare di Sondrio è pronta a partire. La Consob ha approvato il documento di offerta dell'ops, che arriverà sul mercato lunedì 16 giugno e si concluderà venerdì 11 luglio, per un totale di 20 giorni di Borsa ap Vai su Facebook

