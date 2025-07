Rosi | Gasperini tosto ma giusto per la Roma non guarda in faccia nessuno

Gasperini si presenta come un allenatore tosto e senza paura, pronto a sfidare ogni avversario con determinazione. La Roma, nel suo lungo luglio di preparazione, deve affrontare sfide importanti: rinnovi, cessioni e nuove strategie per conquistare la tanto ambita Champions League. Il club si muove con decisione, puntando su nuovi volti e un progetto ambizioso. Ora, il pressing si intensifica su...

Una Roma che avr√† il suo bel da fare anche in questo lungo e caldo luglio, con obiettivi diversi rispetto ad un giugno dedicato alla composizione dell‚Äôorganigramma sportivo della prossima stagione, con Gasperini, Ranieri e Massara sul piedistallo, e alle necessarie cessione per far quadrare i conti con la UEFA. Servono nuovi volti a Trigoria per puntare con decisione ad una Champions League primo obiettivo dei giallorossi, e il pressing su Wesley testimonia come sia lui il primo sulla lista del club. Ne frattempo per√≤ del mister e della stagione che verr√† ha parlato Aleandro Rosi, vecchia conoscenza della Magica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ¬© Sololaroma.it - Rosi: ‚ÄúGasperini tosto ma giusto per la Roma, non guarda in faccia nessuno‚ÄĚ

