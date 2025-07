Como ufficiale l’acquisto di Jesús Rodríguez! Fabregas | Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui!

Con grande entusiasmo, annunciamo l’ingresso ufficiale di Jesús Rodríguez nel Como! Questa acquisizione, fortemente voluta da Cesc Fàbregas, rappresenta un passo importante verso la nuova stagione. Fabregas già si mostra entusiasta: «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui!» L’attesa è finita: il talento spagnolo classe 2005 si prepara a regalare emozioni e successi ai nostri colori.

