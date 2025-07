Coma Cose in crisi | l’indiscrezione

Le voci su una possibile crisi dei Coma Cose si fanno sempre più insistenti, alimentate da un’indiscrezione rilanciata da Deianira Marzano e riportata da Il Difforme. Secondo le recenti segnalazioni, Francesca Mesiano sarebbe stata avvistata con un altro uomo, alimentando i gossip e lasciando i fan in attesa di chiarimenti. Quale sarà la verità dietro questa storia? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

