Alize Cornet spiega chi è Aryna Sabalenka | Piangevo da sola in un ristorante lei mi commosse

Alize Cornet rivela un momento di vulnerabilità e solidarietà che ha segnato la sua carriera, quando, tre anni fa allo US Open, l’incontro con Aryna Sabalenka le donò forza nel momento più difficile. Un gesto di empatia tra due campionesse che va oltre il tennis, mostrando quanto il cuore possa fare la differenza. Scopriamo insieme come un semplice gesto possa trasformare una giornata e rafforzare i legami umani nel mondo dello sport.

La tennista francese Alize Cornet ha raccontato cosa accadde tre anni fa allo US Open: "Avevo problemi personali, non ero al meglio della mia vita, e piangevo da sola al ristorante. Aryna Sabalenka venne da me, mi commosse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

