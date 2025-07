Clima l’Ue fissa la nuova asticella per il 2040 | Emissioni giù del 90% Delusione degli ambientalisti | Obiettivo annacquato

Clima, l’Unione Europea fissa una nuova sfida: ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Un obiettivo ambizioso che, seppur accolto con qualche delusione dagli ambientalisti, rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile. La posta in gioco è alta: da questa percentuale dipendono tutte le politiche climatiche, economiche e industriali dell’Europa nei prossimi decenni. Dopo mesi di trattative, la commissione traccia così il suo cammino...

Sulla carta è solo una percentuale, ma è proprio intorno a quel numero che andranno calibrate tutte le politiche climatiche, economiche e industriali dell’Europa da qui ai prossimi anni. Dopo lunghi mesi di trattative, rinvii e ritardi, la Commissione europea ha proposto di tagliare le emissioni climalteranti – quelle responsabili del riscaldamento globale – del 90% entro il 2040. Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso tracciato con il Green Deal e che si somma ai due target già stabiliti: il taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. L’obiettivo intermedio fissato per il 2040 fissa l’asticella in alto, ma nasconde in realtà anche una serie di scorciatoie e opzioni di «flessibilità» pensate apposta per convincere anche i governi più conservatori ad appoggiare la proposta di Bruxelles. 🔗 Leggi su Open.online

