Paolo Bertolucci | Berrettini sono due anni che va avanti così…Fognini ci ha deliziato a Wimbledon

da sempre, nel tennis, momenti di imprevedibilità e sorprese che rendono questo sport così affascinante. Questi eventi recenti a Wimbledon sono solo l’ennesima dimostrazione che nulla è scontato, e proprio per questo il torneo resta un palcoscenico unico al mondo. La penultima puntata de “La Telefonata” ci invita a riflettere su questa dinamicità e sulla vera essenza del tennis professionistico, tra passione e imprevedibilità.

Pareri e valutazioni nel corso dell'ultima puntata de "La Telefonata", podcast prodotto da Fandango e in collaborazione con la rivista "Tennis Italiano". Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, come al solito, hanno valutato quanto accaduto nei primi giorni a Wimbledon, a metà tra il serio e lo scherzoso. Bertolucci è stato molto chiaro: " Abbiamo assistito a una marea di testa di serie saltate, io però tutta questa meraviglia non ce l'ho. Ci sono giocatori come Medvedev e Tsitsipas, che sono lontanissimi parenti di quanto visto qualche anno fa. E anche Zverev è stato sconfitto al primo turno ". Tra le teste di serie saltate anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti: " Dispiace per Musetti, che non era in condizione e poi nei giorni destinati all'allenamento a Londra ha avuto anche un problema di natura intestinale.