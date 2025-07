Squid Game 3 | il creatore della serie spiega che i VIP sono in parte ispirati a Elon Musk

Nel mondo di Squid Game 3, i VIP non sono solo spettatori distaccati, ma riflessi inquietanti di figure influenti come Elon Musk. Hwang Dong-hyuk svela che i loro comportamenti, freddi e distaccati, sono un’omaggio alle dinamiche della società attuale, dove il potere e l’indifferenza si intrecciano. Questa scelta narrativa amplifica il messaggio della serie, invitandoci a riflettere sui valori e le conseguenze di un mondo sempre più simile a quello che ci circonda.

Il creatore della serie coreana ha ricordato come alcuni cambiamenti nella società si rispecchiano nella storia mostrata in Squid Game 3. Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato che i VIP mostrati nella stagione 3 della serie sono stati, in parte, influenzati da Elon Musk e dai suoi comportamenti. Nelle nuove puntate i personaggi, che sono mascherati e osservano lo svolgersi delle prove mortali senza dimostrare empatia o qualche tipo di preoccupazione, si comportano in modo più attivo rispetto al passato. Non procedete con la lettura se non volete sulle puntate dello show coreano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it