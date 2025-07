Uomo morto in pronto soccorso al San Martino di Genova era arrivato in ospedale per disidratazione

Un’ondata di calore senza precedenti sta mettendo a dura prova i più vulnerabili, come dimostra la tragica vicenda di un uomo di 85 anni deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del San Martino di Genova per disidratazione. L’estate record si traduce in un aumento preoccupante di ricoveri tra anziani e fragili, evidenziando l’urgenza di misure efficaci per proteggere le persone più a rischio.

Un uomo di 85 anni è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. C'entra il caldo record. Si moltiplicano i ricoveri di anziani e fragili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Uomo morto in pronto soccorso al San Martino di Genova, era arrivato in ospedale per disidratazione

