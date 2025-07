Subnautica 2 perde i creatori originali dopo i cambiamenti in unknown worlds

Il mondo di Subnautica si prepara a un nuovo capitolo: dopo le recenti rivoluzioni in Unknown Worlds, il tanto atteso Subnautica 2 sta attraversando una fase di trasformazione cruciale. La nomina di un nuovo direttore studio segna un cambio di rotta, promettendo innovazioni e nuove sfide nell’universo oceanico. Ma cosa cambierà realmente nel gameplay e nella data di uscita? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questo affascinante progetto.

aggiornamenti sullo sviluppo di subnautica 2. Il progetto Subnautica 2, atteso come nuovo titolo di sopravvivenza ambientato in un mondo oceanico, sta attraversando importanti cambiamenti nella sua fase di produzione. Le ultime notizie indicano una svolta significativa nella gestione del team di sviluppo, con implicazioni dirette sui tempi e sulla strategia di rilascio. cambiamenti alla guida dello studio di sviluppo. nomina del nuovo amministratore delegato. Secondo un comunicato ufficiale pubblicato dal distributore del gioco, KRAFTON, è stato nominato Steve Papoutsis come nuovo CEO della società di sviluppo Unknown Worlds. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Subnautica 2 perde i creatori originali dopo i cambiamenti in unknown worlds

