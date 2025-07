Puff Daddy si salva di cosa è stato giudicato colpevole

Puff Daddy, il celebre produttore discografico, torna sotto i riflettori con una sentenza che scuote il mondo dello spettacolo. Dopo un lungo iter giudiziario, è stato dichiarato non colpevole per tre accuse e condannato per altre due, tra cui l’induzione alla... Questa decisione rappresenta un importante punto di svolta nel caso, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua verità e giustizia.

C'è la sentenza per Puff Daddy, il produttore discografico accusato di traffico sessuale: per tre capi d’accusa è stato giudicato non colpevole e per due si. In ogni caso, è stato assolto dalle accuse più gravi. In particolare, è stato dichiarato "non colpevole" per l’ associazione a delinquere, il traffico sessuale riferito a Casandra Ventura, e il traffico sessuale riferito a Jane. Mentre è stato giudicato colpevole per induzione alla prostituzione nei confronti delle due donne. Dopo la lettura del verdetto, il rapper ha giunto le mani in preghiera e ha abbracciato i familiari presenti in tribunale, poi ha battuto il cinque al suo avvocato e ringraziato i giurati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Puff Daddy si "salva", di cosa è stato giudicato "colpevole"

