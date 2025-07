Omicidio Paganelli arriva la rivelazione shock | Chi l’ha uccisa non Dassilva

Nel mistero avvolgente dell’omicidio di Pierina Paganelli, una nuova rivelazione scuote le certezze finora acquisite. L’investigatore privato Ezio Denti mette in discussione l’ipotesi del movente passionale legato a Louis Dassilva, sostenendo che tra Dassilva e Manuela Bianchi non ci fosse alcun legame amoroso. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare le indagini e aprire nuovi scenari sulla verità dietro il tragico gesto. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa tragica vicenda?

Rivelazioni sorprendenti scuotono l'indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli. L'investigatore privato Ezio Denti, attivo nel caso da mesi, ha contestato una delle principali ipotesi degli inquirenti: il presunto movente passionale di Louis Dassilva. Denti, con dichiarazioni decise e un'azione formale in procura, afferma che tra Dassilva e Manuela Bianchi non ci fosse alcun legame amoroso, quindi nessun motivo passionale per l'omicidio della suocera di Manuela. "Non ci sarebbe stato nessun amore tra loro", ha dichiarato Denti, smontando così la pista principale.

Omicidio di Pierina Paganelli, è polemica per il raduno a sostegno di Louis Dassilva - L'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne brutalmente uccisa il 3 ottobre a Rimini, solleva polemiche in seguito a un raduno di sostegno per Louis Dassilva, accusato del crimine.

Omicidio di Pierina Paganelli, cade la prova video della cam3 contro Louis Dassilva: cosa dice la perizia; La moglie di Dassilva diffida la stampa: Non pubblicate i miei manoscritti; Delitto di Pierina Paganelli, Dassilva dice no a confronto con Bianchi: Aveva paura di mia suocera.

Omicidio Pierina Paganelli: arriva la novità su Dassilva - L'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023, ha profondamente colpito la comunità di Rimini.

Omicidio di Pierina Paganelli, la versione dell'investigatore privato Ezio Denti che scagiona Louis Dassilva - Ezio Denti è convinto: per l'investigatore, Louis Dassilva non sarebbe l'autore dell'omicidio di Pierina Paganelli.